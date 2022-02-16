رسمياً.. منح الترخيص للمشغل الثالث وفا تيليكوم

أعلن وزير الاتصالات والتقانة “إياد الخطيب” عن منح المشغل الثالث لشركات الخليوي في سورية “وفا تيليكوم” الترخيص النهائي خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح “الخطيب” خلال حديثه أثناء جلسة لمجلس الشعب، الثلاثاء، أن المكالمة الأولى عبر المشغل “وفا” ستكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، حتى يتم استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وفقاً لوكالة “سانا”.

وأشار “الخطيب” إلى أن الوزارة منحت الحصرية للمشغل الثالث لإدخال ميزة الـ “5G” خلال مدة سنتين من بدء الحصرية، موضحاً أنه في حال عدم قدرته على تأمين التقنية خلال الفترة المحددة، سيُطلب من شركتي “سيريتل” و”MTN” تأمين هذه التقنية.

ولفت وزير الاتصالات والتقانة إلى إمكانية احتساب تكلفة الاتصال بالثواني، وهي خدمة موجودة حالياً، إلا أن هذا يجعل سعر الدقيقة أعلى، على حد قوله.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نهاية العام الماضي عن إنجاز مسودة الترخيص الإفرادي للمشغل الثالث “وفا تيليكوم”، مشيرةً إلى أنه سيصدر بعد الاتفاق على جميع الشروط والمعايير المطلوبة، دون ذكر تفاصيل إضافية حول الموعد المتوقع لصدور الترخيص.