زراعة مليون و 159 ألف هكتار قمح حتى هذا التاريخ

بين مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أنه قد تم التخطيط وإصدار الخطة الزراعية لمحصول القمح بشكل مبكر، وتتضمن زراعة 1.5 مليون هكتار على مستوى القطر كاملا، وتم زراعة حتى اليوم 1.159.000 هكتار، تنقسم إلى مساحات مروية وأخرى بعلية.

وكان التركيز هذا العام على زيادة المساحات المروية، وتم زراعة752 .547 ألف هكتار قمح مروي، 611،990 هكتار بعلي.

واعتمادنا الأساسي على القمح المروي من حيث الإنتاج، لا سيما بعد انحسار الأمطار الذي حدث العام الماضي خلال أشهر منتصف شباط وآذار ونيسان، والذي أدى إلى خسارة الإنتاج.

وكان هناك تخوف في المرحلة الأولى بسبب الانحسار المطري، لكن الأمور تعدلت مؤخرا، وخلال الشهر القادم نأمل ألا يحدث انحباس أمطار متل العام الماضي، لا سيما أننا بحاجة لتوزع الأمطار على طوال الموسم ومراحل نمو النبات.

أما بالنسبة للأسمدة تم تأمين كامل الدفعة الأولى من الاحتياج السمادي، علما أنه تم حصر السماد الآزوتي بمزارعي القمح ومؤخرا بدأنا بتوزيع الدفعة الثانية.

ميلودي