معمل تل سلحب.. توقعات بإنتاج 24 ألف طن سكر أبيض

أوضح مدير المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي أنه يتم التحضير لاستقبال محصول الشوندر السكري للموسم 2021-2022 ومن المتوقع بنهاية شهر حزيران وبداية شهر تموز، إقلاع معمل تل سلحب بالتزامن مع نضج محصول الشوندر السكري.

- يعمل المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3750 طن يوميا، وتم التعاقد مع الفلاحين على مساحات بحدود 4385 هكتار، والتي ينتج عنها 263 ألف طن شوندر سكري "قائم"، ينتج عنها 242 ألف طن "صافي"، وهذه الكمية تعطي 24 ألف طن سكر أبيض، مع العلم أن حاجة سورية سنويا هي بين 550 حتى 600 ألف طن سكر.

- دورة المعمل تكون مدتها شهر ونصف الشهر إلى شهرين، سابقا كنا نغطي 20/25 بالمئة من حاجة سورية، حيث وصل المحصول في 2011 إلى مليون و 800 ألف طن شوندر.



- بالنسبة للتكلفة فإننا نضع سعر 250 ألف للطن الواحد وهو سعر تشجيعي للفلاحين ومردودنا حوالي 10% وسنساهم بشكل إيجابي ليكون سعر السكر أقل من الموجود حالياً من 10 إلى 20%.

- من الوارد جداً التعاقد مع المؤسسة السورية للتجارة بهدف التدخل الإيجابي مثل باقي مؤسسات القطاع العام.

ميلودي