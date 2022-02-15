رئيس أوكرانيا يعلن 16 شباط يوم وحدة وطنية !

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، يوم السادس عشر من شباط الجاري، وهو اليوم الذي رجحت تقارير استخبارية أميركية أن يكون يوم «الغزو الروسي لأوكرانيا»، عيداً «للوحدة الوطنية».

وقال في خطاب للشعب الأوكراني إن الوضع تحت السيطرة، داعياً رجال الأعمال الذين غادروا البلاد خوفاً للعودة خلال 24 ساعة «لإثبات وطنيتهم».

وقرر زيلنسكي زيادة رواتب القوات المسلحة الأوكرانية بنسبة 30% اعتباراً من أول آذار المقبل، وزيادة رواتب حرس الحدود والحرس الوطني بنسبة 20% من بداية العام الجاري.

وخاطب زيلنسكي الأوكرانيين بالقول «ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها أوكرانيا للتهديد بحرب واسعة النطاق، لكن بلدنا أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى التهديدات الروسية: «إنهم في حالة حرب مع أوكرانيا على جميع الجبهات: العسكرية والدبلوماسية والطاقة والمعلومات».

وأكد أن بلاده مستعدة «للرد على أي أعمال عدوانية» وهي تسعى «لإعادة شبه جزيرة القرم من خلال الدبلوماسية»، مضيفاً: «الآن يبدو أن كل شيء مظلم، ولكن غداً ستشرق الشمس مرة أخرى فوق سمائنا الهادئة».