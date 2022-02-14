الإعلان عن بدء بيع السماد الآزوتي لمزارعي الحمضيات والتفاح

أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن بدء صرف نصف احتياج الأشجار المثمرة "حمضيات وتفاح" من الأسمدة الآزوتية وفق التنظيم الزراعي والمعدلات الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، مع تطبيق النسبة والتناسب بين مادتي سماد اليوريا 46% وسماد نترات الأمونيوم 26% حسب الرصيد المتوفر في فروع المصرف في المحافظات (إلا في حال رغبة المزارع باستلام مخصصاته من مادة نترات الأمونيوم 26%.

وذلك بعد استبعاد الكميات الواجب تسليمها لمزارعي محصول القمح لزوم الدفعة الثانية والتي تقدر على ضوء الكميات المسلمة للدفعة الأولى مضاف عليها 5%.

حيث يستمر المصرف ببيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية (نقداً وقرضاً) لزوم محصول القمح أصولاً بحسب المعدلات الواردة في جدول الاحتياج للموسم الشتوي الحالي حيث بدأ بالتوزيع اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 1/ 2/ 2022.

كما يستمر المصرف ببيع الأسمدة الفوسفاتية لكافة المحاصيل الزراعية بما فيها الأشجار المثمرة حسب التراخيص والكميات الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف والذي بدأ بتوزيعها اعتباراً من 5 كانون الثاني الفائت.#هام لمزارعي الحمضيات والتفاح