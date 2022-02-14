وفاة رضيعين سوريين وإصابة ثالث في تركيا 

توفي رضيعان سوريان ونقل رضيع ثالث إلى المشفى، في ولاية ملاطيا بتركيا، بسبب تناولهم حليباً اصطناعياً فاسداً.

وقالت وسائل إعلام، إنّ رضيعين من اللاجئين السوريين، توفيا في منطقة “كوتشوك مصطفى باشا” بينما يرقد رضيع ثالث بغرفة العناية المشددة في ولاية ملاطيا بتركيا.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأطفال الثلاثة لعائلتين تسكنان ذات المنزل اثنان منهما يبلغان ال 4 أشهر ورضيع يبلغ ال3 أشهر.

وأضافت وسائل الإعلام، أنّ الأطفال الثلاثة، شربوا حليباً اصطناعياً عند المساء قبل نومهم، وفي الصباح وجد الأطفال بلا حراك، حيث فارق اثنان منهم الحياة، ونقل الثالث إلى العناية المشددة.

ورجّحت مصادر طبية بحسب وسائل إعلام ، أنْ يكون سبب الوفاة تناولهم الحليب الاصطناعي الفاسد.

يُذكر أن تناول الرضيع حليبًا صناعياً فاسدًا يؤدي لأعراضاً خطيرة تبدأ بالقيء والتقلصات والغازات، وقد يصل الأمر لنزلة معوية واذا لم تتم المعالجة السريعة تتطوّر النزلة لحالة حرجة في صحّة الرضيع.

وأغلب العلامات التي تحذّر منها المواقع الطبّية حول فساد الحليب الصناعي تتركّز في تكتل الحليب وتغير لونه وتغير رائحته أو اشتدادها.