البنتاغون لن يفرض عقوبات استباقية على روسيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تنظر في إمكانية فرض عقوبات استباقية ضد روسيا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا.

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية «في الوقت الحاضر لا ننظر في إمكانية فرض نظام عقوبات استباقي»، مشيراً إلى أنه في حال فرض عقوبات شديدة ضد روسيا الآن فهي «ستفقد تأثيرها الرادع».

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا التأثير تحتفظ عليه هذه العقوبات في حال بقائها إجراء «احتياطياً».

وفي وقت سابق طرحت مجموعة من الديمقراطيين بزعامة السيناتور روبرت مينينديز مشروع قانون يفترض إنزال عقوبات ضد القادة الروس في حال تصعيد الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى إمكانية أن تشمل العقوبات أيضا خط أنابيب «السيل الشمالي 2».

وفي وقت سابق طرح مشروع قانون مماثل للنظر أمام مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.

وورد الأسبوع الماضي أن الكونغرس لم يكن لديه الوقت للنظر في مشروع القانون الخاص بفرض العقوبات ضد روسيا قبل بدء عطلة أعضائه التي تستغرق في 28 شباط.

إلى ذلك أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تستطيع التنبؤ بموعد بدء روسيا «غزوها لأوكرانيا”، محذراً في الوقت نفسه من أنه قد ينطلق “في أي لحظة».

وقال ساليفان «لا نستطيع التنبؤ بيوم محدد بدقة، لكننا نؤكد منذ بعض الوقت أننا الآن في نافذة قد تبدأ فيها روسيا غزوها وحملة عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا بأي يوم، وهذا يشمل الأسبوع القادم، قبل اختتام الألعاب الأولمبية».

ورجح أن «الغزو الروسي» قد ينطلق بعد الألعاب الأولمبية التي تختتم في 20 شباط، وأن إدارة الرئيس جو بايدن كذلك لا تزال تعتبر من الممكن أن «تختار روسيا مساراً دبلوماسياً».

