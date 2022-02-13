نقل جزء من أسهم «أرامكو» لصندوق يرأسه «بن سلمان» !

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، من الحصول على 4% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية، تُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.



وكالة الأنباء السعودية، قالت إنه «تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة»، مضيفة، نقلاً عن ولي العهد، أن الخطوة «جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد».

جاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهم شركة “أرامكو” العملاقة لجهة أجنبية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويستهدف صندوق الاستثمارات المالية في نهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وفقاً لولي العهد، الذي أضاف أن الصندوق يهدف أيضاً “لزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي، لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية”.

وكان بن سلمان أعلن، في كانون الثاني 2021، عن خطة لدعم الاقتصاد في السعودية، قائلاً إن «صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

يُشار أن أرامكو أُدرجت في البورصة السعودية، في كانون الأول 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.

وتُعتبر “أرامكو” أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة للحكومة السعودية، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يومياً.