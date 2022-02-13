السورية للتجارة تكثف عمليات استجرار البندورة من المزارعين مباشرة

كثفت المؤسسة السورية للتجارة عبر فروعها دمشق واللاذقية وطرطوس عمليات استجرار محصول البندورة من محافظتي اللاذقية وطرطوس وذلك بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق وخفض الأسعار.

وأوضحت المؤسسة أن الكميات المستجرة بلغت حتى الآن 172 طناً من البندورة منها 72 طناً من محافظة اللاذقية و100 طن من محافظة طرطوس بأسعار مبيع تتراوح بين 1700 ليرة سورية و 1900 ليرة إضافة إلى بقية الخضراوات الأخرى من المزارعين مباشرة لتصل صالات ومنافذ السورية للتجارة في دمشق.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسعار ستستمر بالانخفاض المتتالي حيث تمت زيارة المزارعين وأصحاب البيوت البلاستيكية وتم الاتفاق على استجرار كامل المحصول دون تحميل المزارعين أي تكاليف وبسعر مناسب للمزارعين والمواطن.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة بدأت في الـ 8 من الشهر الجاري استجرار محصول البندورة من المزارعين مباشرة من عدة مناطق وبسعر مناسب للتخفيف من حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك وكسر ارتفاع سعر هذه المادة في السوق المحلية.

يشار إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تستجر منذ بداية الموسم عبر فرعيها في طرطوس واللاذقية أنواع الخضار كافة وهي مستمرة حتى نهاية الموسم.