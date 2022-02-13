أغلفة بسكويت تثير ضجة في المغرب 

أثارت أغلفة جديدة أصدرتها شركة بسكويت لمنتجاتها جدلاً في الشارع المغربي، بعدما وصف معترضون العبارات المكتوبة على الأغلفة بأنها "خادشة للحياء".

وتداولت وسائل إعلام الصور، مشيرة إلى أن شركة "ميرندينا"، التابعة لشركة "بيمو"، فاجأت زبائنها بأغلفة جديدة للبسكويت تحمل عبارات باللهجة المغربية الدارجة مثل "كنبغيك" وتعني "أحبك"، و"توحشتك" وتعني "اشتقت إليك".

وانتشرت صور الأغلفة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "هاشتاغ" "مقاطعة ميرندينا" هاشتاغات "تويتر" في المغرب، لإجبار الشركة على التخلي عن تلك الأغلفة.

واستجاب عدد كبير من أصحاب محلات البقالة في المغرب مع الحملات ضد المنتج، وأعلنوا رفضهم بيعه عبر لافتات، تحذر من المنتج، وأنه ليس للبيع لأنه يحتوي على "عبارات خادشة".

وتطور الأمر لدى البعض إلى مطالبة الشركة بتقديم اعتذار، وسحب هذا المنتج واستبدال الأغلفة الخاصة به، لحماية المجتمع المغربي وخصوصاً المراهقين والأطفال.

في المقابل، واجه البعض تلك الحملة بسخرية، واعتبروا الحملة ضد العبارات المكتوبة على الأغلفة، بأنها نتيجة لـ "وعي زائف".

وظهر رأي ثالث، أشار إلى أن الشركة تقصدت كتابة تلك العبارات بهدف إثارة دعاية عكسية للمنتج، خصوصاً أنه طُرح في فترة الاحتفال بعيد الحب، وما يرافقه من جدل حول جواز الاحتفال به من عدمه.