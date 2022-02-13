قسد تمهل سكان قرية التروازية 48 ساعة لمغادرتها

أنذرت ميليشيا "قسد" أهالي قرية في ريف الرقة بضرورة إخلاء قريتهم، وأمهلتهم 48 ساعة كي يغادروها، بحسب ما ذكرت مصادر محلية متابعة في المنطقة.

ووفق المصادر، فقد طالبت "قسد" أهالي قرية التروازية الواقعة على الطريق الدولي "إم4"، بضرورة مغادرتهم القرية وإخلاء منازلهم خلال مدة يومين من تاريخ أمس السبت.

وأضافت أن دورية من "قسد" يقودها شخص يدعى "مظلوم" كانت شنت حملة اعتقالات في القرية الجمعة الماضية، واعتقلت 7 أشخاص عرف منهم "خليل الحجي وماجد الظاهر وعبد الله الشراق".

ولم توضح المصادر سبب رغبة "قسد" بتهجير سكان هذه القرية من منازلهم، إلا أنها ألمحت إلى وجود سياسة تهجير ممنهجة، تتبعها الميليشيا في المناطق ذات الأغلبية العربية.

في ذات السياق، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر عشايرية بأن مسلحين مجهولين أطلقا النار على الشيخ الهمشر شيخ عشيرة البوخميس العربية، أول أمس الجمعة، في شارع الوسط جنوب مدينة الطبقة ولاذا بالفرار.

ونُقل الهمشر مع أحد مرافقيه إلى أحد مشافي مدينة الرقة لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالحرجة من قبل المصادر الطبية، بحسب المصادر .

وأشارت الوكالة إلى أن أصابع الاتهام بمحاولة الاغتيال تتجه إلى "قسد"، نظراً لمعارضة "الهمشر" لسياسة الميليشيا في المنطقة، بسبب ممارساتها ضد أبناء القبائل العربية.

يشار أن مناطق سيطرة "قسد" تشهد حالة من الغضب الشعبي والرفض العشائري، حيث تقوم الميليشيا بمساعدة الأمريكيين بسرقة النفط والقمح والثروات الباطنية.

كما أنها تشنّ حملات اعتقال عشوائية ضد السكان المحليين بزعم الانتماء لتنظيم "د.اع.ش"، بالترافق مع إغلاق المدارس والجامعات بحجة التدابير الأمنية.