الوباء.. سوريا على أبواب الذروة الخامسة

تحدث مدير مشفى المواساة عصام الأمين لجريدتنا، عن بدء تزايد الإصابات بـ”الوباء” منذ حوالي أسبوعين تقريباً.

وأشار الأمين إلى وجود 35 حالة مقبولة في مشفى المواساة بين غرف العزل والعناية، مبيناً أن نسبة الأشغال في غرف العناية المركزة بحدود 80-85%.

كما توقع أن تقود زيادة الإصابات بكورونا، إلى الذروة الخامسة، لافتاً إلى أن «معظم الإصابات هي بالمتحور الجديد أوميكرون».

واعتقد المدير أن «أوميكرون هو المتحور الأكثر إحداثاً للإصابات في سوريا، رغم عدم وجود دليل قاطع على الإصابة به من فحص مخبري في البلاد».

الأمين قال إن «المتحور الجديد من كوفيد-19، قد يكون له عامل إيجابي، لأن لدينا فيروس نوعاً ما إصاباته ضعيفة، ويولّد أجسام ضدية، لذلك هو السائد حالياً»، متوقعاً أن يحدث أوميكرون بعد فترة قليلة مناعة القطيع لإصابة شرائح كبيرة به، مؤكداً أن «كورونا لن ينتهي كمرض، وإنما سينتهي كوباء».

ووصل عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد، إلى أكثر من 5 آلاف إصابة، توفي منها 3020 حالة، وذلك وفق آخر إحصائية نشرتها الصحة السورية.