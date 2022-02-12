امرأة ترمي طفلها في بناء مهجور داخل جرمانا .. والسبب!؟

أقدمت امرأة على رمي طفلها حديث الولادة داخل بناء مهجور في مدينة جرمانا بريف دمشق، بهدف التخلص منه.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن «أحد المواطنين سمع صوت بكاء طفل في أحد الأبنية غير المسكونة في #جرمانا خلف البلدية الجديدة».

وقالت إن «المواطن أبلغ شرطة ناحية جرمانا، وتوجهت دورية إلى المكان فشاهدت طفلاً صغيراً يبلغ من العمر حوالي أسبوعين ضمن البناء المهجور».

وأضافت أنه «بعد البحث عن ذوي الطفل، عُثر على والدته وتدعى (صباح. ح)، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على رمي طفلها كونها حملت به بطريقة غير مشروعة وتحاول التخلص منه».

وتكررت حوادث رمي الأطفال حديثي الولادة مؤخراً، وخصوصاً مع بداية عام 2022، كان آخرها العثور على طفلة رضيعة تبلغ من العمر يوماً واحداً داخل كيس في أحد شوارع بلدة (الدنيبة) في ريف سلمية الجنوبي شرقي حماة، الشهر الفائت.

وفي 18 من الشهر ذاته عثر الأهالي في مدينة السويداء على طفلة رضيعة موضوعة داخل علبة كرتونة مرمية في إحدى الحدائق.

وقبلها عُثر في حي الخضر بمدينة حمص، على طفل رضيع يقدّر عمره بنحو 40 يوماً أمام أحد الأبنية.

كما عُثر في مدينة حماة على طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين، ترك عند مدخل أحد الأبنية بضاحية أبي الفداء وإلى جانبه ورقة مكتوب عليها (ابن حلال)، وسبقها قضية الطفل روح التي عُثر عليها مرمية على باب أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اللاذقية، لتُنقل بعدئذ إلى (مشفى التوليد والأطفال).