12-02-2022
ضبط مطحنة خاصة باللاذقية تتاجر بالدقيق التمويني
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ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مطحنة خاصة تحتوي على كمية 140 كيس دقيق تمويني تم تنخيلها وتعبئتها ضمن أكياس عائدة لاسم المطحنة وبيعها على أنها دقيق زيرو.
وبين المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة أنه تم العثور داخل المطحنة على 215 كيس دقيق تمويني فارغاً عائداً للمؤسسة السورية للحبوب إضافة إلى النخالة الناتجة عن الدقيق بكمية 34 كيساً.
وأشار زاهر إلى أنه تمت مصادرة جميع الكميات وتسليمها لفرع المؤسسة السورية للحبوب وإحالة المخالفين إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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