ضبط مطحنة خاصة باللاذقية تتاجر بالدقيق التمويني

خلصت مشاغبة نبيل صالح الأخيرة إلى القول

قريبا سوف يتساوى الجميع أمام عدالة الحرمان.. فواجهوا مصيركم دونما صراخ بعدما فقدتم كل شيء سوى شرفكم وشجاعتكم التي أنقذت البلاد من جحافل التكفيريين.. فالأبطال لايطأطؤون أمام المجرمين..آمين المصدر

يطرح نبيل صالح نظرته للمستقبل على أنها قدر محتوم على الجميع أن يواجهوه، وأنا أختلف معه في هذه النظرة، فأنا أعتقد أن المصير يستند على قرار الإنسان وليس على الظروف المحيطة به. ويمكنني أن أستند إلى كتابات فكتور فرانكل وستيفن كوفي لادعم رأيي، ولكن في مقالتي هذه سأتناول الموضوع من وجهة نظر الإدارة وليس من وجهة نظر فلسفية.

هناك ثلاثة استراتيجيات على الأقل يمكن اعتماد أي منها لمواجهة أية حالة تبدو مستحيلة، وهذه الاستراتيجيات هي: