إجلاء عوائل الديبلوماسيين الإسرائيليين من كييف

أفاد عدد من الصحافيين العاملين في وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، بأن كيان العدو الإسرائيلي سيُجلي عوائل ديبلوماسييه العاملين في العاصمة الأوكرانية كييف.



ودعت الوزارة في بيان، الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالبقاء في مكان إقامتهم وعدم الاقتراب من «النقاط الساخنة» وذلك «عقب تدهور الأوضاع»، مضيفة أن عليهم ملء استبيان يقدّم بعض المعلومات عنهم.

وقالت الوزارة إن على الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى أوكرانيا «التفكير في تجنّب ذلك في الوقت الحالي».

ولم تتضح بعد تبعات القرار الدقيقة بعد، ولكنه يأتي في ظل توتر متزايد في أوكرانيا، ووسط سلسلة اتصالات تجريها الولايات المتحدة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وكانت إسرائيل تتجنّب اتخاذ قرار من هذا النوع لحساسية علاقاتها بالغرب من جهة وبموسكو من جهة أخرى، على حدّ ما رأت أوساط صحافية إسرائيلية.