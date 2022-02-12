اجتماع وفدَي «التيار» و«العصائب» ينتهي باتفاق من 6 نقاط

عقد وفدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، أمس اجتماعاً لاحتواء التوترات الحاصلة بين الجانبيْن في محافظة ميسان.



وانعقد الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه بين الجانبين في ميسان، بعد قرار زعيمَي التيار والعصائب تشكيل الوفدين.

وصدر عن الاجتماع بعد انتهائه، بيان مشترك للوفدين، شدد على «إدانة واستنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، إضافةً إلى استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل قانونياً».

كما دعا البيان «أهالي محافظة ميسان التحلّي بالصبر، لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة بين أبناء الأب الواحد (السيد محمد الصدر)، وكذلك دعا وسائل الإعلام توخّي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة، وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة».

وكان مقتدى الصدر، قد قرر تشكيل وفد يقع على عاتقه مهمة التهدئة بين التيار الصدري وحركة «عصائب أهل الحق» المنشقّة عن التيار، بزعامة قيس الخزعلي، بهدف تجنّب نشوب حرب داخلية بين الشيعة في العراق، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان جنوب البلاد.

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية، سلسلة من الاغتيالات التي طاولت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات أمنية وعناصر في التيار الصدري و«عصائب أهل الحق».