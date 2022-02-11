 الأمريكيون ينفقون 23.9 مليار دولار على هدايا عيد الحب هذا العام

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه من المتوقع أن يصل إنفاق الأمريكيين فى عيد الحب هذا العام إلى 23.9 مليار دولار، وهو ارتفاع عن 21.8 مليار دولار فى عام 2021، وذلك بحسب المسح السنوى الذى أصدره الاتحاد الوطنى للبيع بالتجزئة، بالتعاون مع شركة بروسبر المتخصصة فى الأبحاث والتحليلات.

وأشار الاستتطلاع، الذى تم إجرائه فى يناير الماضى وشمل 7728 شخص، إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط إنفاق المتسوقين إلى 175.41 دولار للشخص الواحد على هدايا عيد الحب، ليرتفع عن متوسط إنفاق 164.76 دولار فى عام 2021. وتظل الحلوى هى أكثر الهدايا شيوعا بنسبة 56%، تليها بطاقات المعايدة بنسبة 40%، والزهور بنسبة 37%.

وقال 31% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم يخططون لقضاء أمسية فى الخارج هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة 24% فى العام السابق، وأقل بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، بإجمالى 4.3 مليار دولار.

بينما قال ما يقرب من ربع المشاركين، حوالى 22%، إنهم سيختارون إهداء المجوهرات لشخص مميز. ويقدر إجمالى الإنفاق على المجوهرات 6.2 مليار دولار، ارتفاعا من 4.1 مليار دولار فى عام 2021 وهى الأعلى فى تاريخ الاستطلاع.

وأشارت سى إن إن إلى أن التسوق الإلكترونى بظل الوجهة الأكثر شعبية فى عيد الحب هذا العام، بحسب الاستطلاع، حيث تمت زيارته بنسبة 41%، لتليه المتاجر الكبرى بنسبة 32%، ومتاجر التخفيضات بنسبة 28%، والشركات الصغيرة المحلية بنسبة 18%، وبائعى الزهور بنسبة 17%.