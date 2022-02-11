القبض على سارقي الأكبال في ريف جبلة

نتيجة المتابعة والبحث من قبل الوحدات الشرطية عن مرتكبي جرائم التعدي على الشبكات الكهربائية والهاتفية وسرقتها، تمكن مركز شرطة جبلة الخارجي التابع لمديرية منطقة جبلة من إلقاء القبض على كل من (أحمد - خ) مواليد ١٩٩٧،و(باسل - م) مواليد ٢٠٠٠، ضمن قرى ريف مدينة جبلة وذلك لإقدامهما على سرقة أكبال كهربائية ممددة بجانب سد بيت ريحان تغذي القرى المحيطة به ونزع النحاس منها وبيعه بقصد المنفعة المادية، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.



وفي سياق آخر تمكن المركز أيضاً من إلقاء القبض على شخص آخر يدعى (عبد الله - ع) مواليد ٢٠٠٥،وذلك لإقدامه على سرقة أكبال هاتفية وكهربائية من قرى (حميميم - بسيسين - الزهيريات -...) وسرقة عدة محال تجارية بالاشتراك مع شخص آخر متواري وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

تم مصادرة أكبال هاتفية وكهربائية منزوعة النحاس ضبطت بحوزتهم.

مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية السورية