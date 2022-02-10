تراجع المنتسبين لغرفة تجارة دمشق من 15 ألف إلى 700 بعد تطبيق قرار رفع الدعم

كشف عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد قباني" إن عدد المنتسبين إلى غرفة تجارة دمشق تراجع من 15 ألف منتسب إلى 700 فقط، وأكد أنه تم إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين في طرطوس، وذلك عقب تطبيق قرار رفع الدعم عن شرائح محددة من المواطنين، من بينهم أصحاب السجلات التجارية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة .

"قباني" طالب الحكومة بأن تتوجه إلى غرف التجارة، وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية، لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي .

مشيراً إلى أن "هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات، وأن من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق وبحاجة للدعم، وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع. ووصف استبعاد مواطنين وبقاء مواطنين تحت مظلة الدعم بأنه لم يأخذ مساره الحقيقي" .

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" في تصريح لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية : "إن المقاييس المعتمدة ومبدأ الإحصائيات الذي تأخذه الحكومة في تحديد الدعم غير صحيح، لأنه لا يوجد لدينا إحصائيات ولا مقاييس صحيحة بأن هذا التاجر يستحق الدعم وهذا لا يستحق" .

مضيفاً : "أن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياساً بأن التاجر مكتف أو غير مكتف لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك، وقد يكون تاجر من الفئة الرابعة وهو من أكبر المستوردين، والعكس قد يكون لا يملك إلا «ما يمشي به حاله" .

وتابع أكريم : "أي إن الفئة الرابعة لا تقيم التاجر لأن البعض أيضاً أخذ هذا الصفة (برستيج) وعندما تعارضت مع مصالحه طالب بإلغائها ولم يعد السجل التجاري هاجساً بالنسبة له" .