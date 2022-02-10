سوري مديراً إقليمياً في شركة ميتا

أعلنت شركة “ميتا” تعيين السوري فارس عقاد مديراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من 1 أذار 2022.

وسيتولى عقاد مهمة قيادة وتنمية الأنشطة التجارية للشركة عبر مجموعة تطبيقاتها وخدماتها في المنطقة.

وعلق “فارس العقاد” على اختياره لمنصب المدير الإقليمي في ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: إن «ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية هو التأثير الحقيقي للتحول الرقمي، وفهم ما يعنيه التحول إلى منهج “الرقمنة أولاً” لكل من الأفراد والشركات وكيف ساعد الاقتصادات ليس فقط على البقاء، بل وعلى النمو أيضاً».

وشغل عقاد من قبل منصب رئيس شراكات الأخبار في أسواق النمو (الشرق الأوسط وأفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية) في “ميتا”، حيث قدم الدعم للصحفيين والناشرين ومساعدتهم على إنشاء نموذج أعمال مستدام يناسب استحقاقات العصر الإعلام الرقمي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مشروع العالم الافتراضي ذا ساندبوكس عن برنامجه المسرع للميتافيرس الذي سيدفع تطوير ميتافيرس المفتوح من خلال استثمار ٥٠ مليون دولار في الشركات الناشئة.

من هو فارس عقاد؟

هو رائد أعمال سوري وقبل انضمامه إلى “ميتا”، قاد مهمة تطوير الأعمال الرقمية وتوزيعها لمجموعة «ام بي سي» بين 2011 و2017، والتي انضم لها بعد عمله لأكثر من عقد في مجال الاستشارات الإدارية في كل من المنطقة والولايات المتحدة.

وأطلق عقاد العديد من الشركات الناشئة ومولها وتخارج منها في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة، وما يزال يواصل عمله مستشاراً ومستثمراً في قطاع الشركات الناشئة.

كما أنه شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة “شركة العالمية للمقاولات” في سوريا، يمتلك 250 حصة في الشركة، بنسبة 25%، قيمتها 250,000 ليرة سورية.

وشارك في تأسيس “شركة جلام بوكس” وكان عضواً في مجلس إدارتها بين 2011 و2017.

ومستشار معاون في “شركة بوز آند كومباني” المعروفة حالياً باسم “استراتيجي آند” بين 2008 و2011، ومستشار معاون في “شركة بوز ألن هاملتون” خلال 2008، ومدير رئيسي في “شركة كي بي إم جي” بين 2000 و2007، كما كان شريكاً مؤسساً ورئيساً للعمليات في “سوق دوت كوم” بين 1998 و2000.