الغاز الليبي لا يستطيع تعويض الغاز الروسي في أوروبا

10-02-2022

الغاز الليبي لا يستطيع تعويض الغاز الروسي في أوروبا

الغاز الليبي لا يستطيع تعويض الغاز الروسي في أوروبا

صرح وزير النفط والغاز الليبي محمد عون بأن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو زادت في معدلات الإنتاج الحالية.


وأكد عون في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" أن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي.

وقال وزير النفط والغاز الليبي خلال المقابلة:"كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".

وأوضح عون في هذا السياق أنه "حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي".

وكانت الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، قد أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز التي تمر في الأساس عبر أوكرانيا، إذا ما تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.

يشار إلى أن الأوضاع في شرق أوروبا توترت بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بأنها عززت قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع.

وحذرت موسكو  من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، فيما شككت من النشاط العسكري لحلف  الناتو وتوسعه بالقرب من حدودها، ما رأت فيه تهديدا لأمنها القومي.

المصدر: سبوتنيك

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...