مصادرة 700 كغ من الزبيب بتواريخ مزوّرة

09-02-2022

مصادرة 700 كغ من الزبيب بتواريخ مزوّرة

زبيب

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة في المنطقة الصناعية يقوم صاحبها بالغش والتدليس في بطاقة البيان عبر  إعادة تغليف الزبيب الذي تنتهي صلاحيته بعد شهرين من تاريخ إنتاجه و إعطائه تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة بمدة سنة وشهرين كما يتم تغيير بلد المنشأ ويكتب أنه صنع في سورية .

تمت مصادرة الكمية البالغة ٧٠ كرتونة أي ٧٠٠ كغ زبيب بالأضافة ل ١٢٠كغ زبيب معدل تاريخ إنتاجها وبلد المنشأ وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.

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