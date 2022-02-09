09-02-2022
مصادرة 700 كغ من الزبيب بتواريخ مزوّرة
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ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة في المنطقة الصناعية يقوم صاحبها بالغش والتدليس في بطاقة البيان عبر إعادة تغليف الزبيب الذي تنتهي صلاحيته بعد شهرين من تاريخ إنتاجه و إعطائه تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة بمدة سنة وشهرين كما يتم تغيير بلد المنشأ ويكتب أنه صنع في سورية .
تمت مصادرة الكمية البالغة ٧٠ كرتونة أي ٧٠٠ كغ زبيب بالأضافة ل ١٢٠كغ زبيب معدل تاريخ إنتاجها وبلد المنشأ وتشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.
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