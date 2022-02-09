لوكاشينكو يعلّق على مسألة إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا

علّق الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على قضية إرسال جنود من بلاده، بطلب من روسيا، إلى سوريا بأنها مزيفة، ولا أساس لها من الصحة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء، عن لوكاشينكو خلال تصريحات أدلى بها في جلسة لمجلس الأمن، قال إن الأخبار التي زعمت إرسال جنود إلى سوريا بطلب من الحكومة الروسية، مزيّفة ولا أساس لها من الصحة، إذ "ليس لدينا ما نفعله هناك"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة السورية طلبت منه في وقت سابق إرسال أطباء بيلاروسيين، لدعم القطاع الصحي في سوريا.

وقال: "مضى وقت طويل منذ أن طلبت منا الحكومة السورية، المساعدة بإرسال أطباء، حسناً إذا كان هناك من يريد من أطبائنا الذهاب، وخاصة العسكريين، فسوف يذهبون، لكن ليس الآن، فلدينا مشكلاتنا الخاصة المتعلقة بهذا الوباء المزعوم والتي لم تنتهِ بعد".

وكانت مصادر إعلامية تداولت وثيقة، تشير إلى موافقة الحكومة الروسية على مسودة مشروع اتفاقية تعاون مع حكومة بيلاروسيا بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وتضمنت الوثيقة اتفاق لمشاركة الكتيبة العسكرية البيلاروسية في مهام لتقديم المساعدة لسوريا بالتعاون مع القوات المسلحة الروسية في أنشطة إنسانية حصرية خارج منطقة القتال

كما أوضحت بأنه ستبقى الوحدة العسكرية البيلاروسية التي قوامها 200 فرد في أماكن انتشار مجموعة الطيران الروسية على الأراضي السورية.