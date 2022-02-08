الاحتلال الإسرائيلي يغتال 3 فلسطينيين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، بحسب الوزارة.



و تعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة، محمد الدخيل، أشرف مبسلط.

من جهتها، قالت شرطة حرس الحدود الإسرائيلي، إنه في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية إرهابية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

وأفاد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس: "مؤخرا أمرت بتكثيف عمليات البحث عن منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية واحباطهم، والانتشار والبقاء على أهبة الاستعداد والتواجد في النقاط المركزية بالضفة".

في غضون ذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل ينتمون إليها.