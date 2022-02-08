نفضة داخل نادي الجيش

08-02-2022

نفضة داخل نادي الجيش

أعلنت إدارة نادي “الجيش” السوري، قبول استقالة الكادر الفني والإداري لفريق رجال كرة القدم، الأحد، 6 من شباط، وإصدار عقوبة على جميع اللاعبين، لم تعلن عن طبيعتها، بحسب بيان نشره النادي عبر “فيس بوك”.

كما أصدرت إدارة النادي قراراً بحل رابطة المشجعين، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، على حد وصفها، وتكليف العميد الركن، نزار إسماعيل بإدارة النادي.

وعيّنت الإدارة رأفت محمد، مدرباً للفريق بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وكان الكادر الفني والإداري والتدريبي لفريق “الجيش” قدّم استقالته من التدريب، دون تحديد الأسباب، في حين تداولت بعض المواقع والصفحات أن سبب الاستقالة هو خسارة النادي في مباراته الماضية.

وخسر النادي، في 5 من شباط الحالي، بنتيجة 1-3 أمام تشرين، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السوري، برصيد 19 نقطة، وسيواجه الكرامة، في 11 من شباط الحالي، في قمة الجولة 13.

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