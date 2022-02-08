بيلاروسيا تعتزم إرسال قوة عسكرية إلى سوريا

تستعد بيلاروسيا لإرسال قوة عسكرية إلى سوريا، قوامها 200 فرد، بالاتفاق مع روسيا، للمشاركة في تقديم مساعدات إنسانية فقط.

وذكرت وكالة “سبوتينك” الروسية أن روسيا وقّعت اتفاقاً مع بيلاروسيا أمس الاثنين، بشأن «التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا».

وبحسب وثيقة الاتفاقية فإن «بيلاروسيـا سترسل قوات عسكرية قوامها 200 عنصر للمشاركة في أنشطة تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا»، وسيكون نشاط الوحدة العسكرية البيلاروسية محصوراً «بالأغراض الإنسانية فقط خارج منطقة القتال».

وكانت الحكومة السورية تسلّمت دفعة خامسة من المساعدات الإنسانية من بيلاروسـيا عبر مرفأ اللاذقية، في نوفمبر من العام الماضي، شملت مواد غذائية ومستحضرات طبية ومحولات كهربائية، ضمن حملة مساعدات تقدمها حكومة بيلاروس تباعاً للحكومة السورية.

وتحتفظ سوريا بعلاقات جيدة مع جيدة مع بيلاروسـيا، أقامت علاقات سياسية واقتصادية معها، منذ استقلال بيـلاروسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بداية تسعينيات القرن الماضي.



وتدعم بيلاروسيا الحكومة السورية في الحرب التي تعيشها البلاد منذ 10 أعوام، وكان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، قال في نوفمبر 2020، خلال تقبله أوراق اعتماد السفير السوري الجديد، إن بلاده تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتدعو لعدم التدخل في شؤونها الداخلية.