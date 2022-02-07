وزير الداخلية التركي يزور مخيمات الشمال السوري بحماية من “النصرة”

أفادت مصادر محلية بأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو زار عدداً من المخيمات على الحدود السورية – التركية برفقة مسلحين ينتمون لما يسمى المكتب الأمني التابع لـ “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاؤها)” وذلك بالتزامن مع زيادة معاناة النازحين القاطنيين في المخيمات بسبب عدم توفر وسائل التدفئة والأدوية والأغذية.

وأضافت المصادر أن الزيارة تمت بتنسيق مباشر بين المخابرات التركية و”أبو محمد الجولاني” زعيم تنظيم “النصرة” في إدلب، حيث تم تجهيز المناطق التي سوف يزورها بشكل مسبق وإظهارها أمام عدسات الكاميرات أنها مناطق مخدّمة وأن النازحين لا يحتاجون شيئاً وكل ما يلزمهم هو متوفر من قبل الجمعيات التركية التي تقوم بإدخال المساعدات بتنسيق مباشر مع “النصرة”.

وتابعت المصادر أن سليمان زار أحد مشاريع الأبنية المؤقتة، والتي تقوم تركيا بتجهيزه لإيواء عدد من النازحين فيه.

وبحسب المصادر تمت سرقة أكثر من نصف مخصصاته _والتي جُمعت من التبرعات_ مقاسمة بين مشرفي هذه المساكن المؤقتة مع قياديين من “جبهة النصرة”.

وكذلك، أشارت مصادر إلى أن “النصرة” ضربت طوقاً أمنياً مشدداً حول مكان زيارة سليمان ومنعت النازحين من الحديث عن وضعهم الإنساني واحتياجاتهم.

يشار إلى أن معظم المخيمات على الحدود السورية – التركية تعاني من نقص كبير بمعظم احتياجات الأهالي بسبب السرقات المتكررة للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، والتي تقوم “جبهة النصرة” بتخزينها ضمن مستودعاتها في مدينة سرمدا وحام وبيعها في أسواق المحافظة.

“أثر”