تصريح إيراني جديد حول الحوار مع السعودية!

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن بلاده مستعدة لاستئناف الحوار مع السعودية في العراق.

وجاء ذلك على خلفية مباحثات سعودية عراقية، حول أسباب تأخر عقد جولة خامسة من المباحثات بين طهران والرياض.

وخلال اتصال هاتفي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن «حكومة العراق ستعمل بكل جهودها للإسهام في التوصل للتفاهمات بين السعودية وإيران».

كما تحدث الوزيران عن الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سبل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، وأبدى حسين استعداد بلاده للعب دوراً محورياً في هذا المجال.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية العراقية عن استضافة بغداد لجولة جديدة من المباحثات بين إيران والسعودية لاستمرار المشاورات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الدولتين.

وبعد قطيعة دامت لنحو 6 سنوات، بين السـعودية وإيران، خاض الجانبان في بغداد 4 جولات من المحادثات حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات، التي تتمحور حول الحرب في اليمن والبرنامج النووي الإيراني.

وكان سبب هذه القطيعة الدبلوماسية بين السـعودية وإيران عام 2016، هو اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".