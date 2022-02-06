في إحدى الغابات أعُلِن عن وظيفة شاغرة لوظيفة أرنب.

لم يتقدم أحد للوظيفة غير دب عاطل عن العمل. وتم قبوله وصدر له أمر بتعيينه.

وبعد مدة لاحظ الدب أن في الغابة أرنبا معيّنا بدرجة وظيفية هي (دب) ويحصل على راتب ومخصصات وعلاوة دب.

أما هو فكل ما يحصل عليه مخصصات أرنب!

تقدم الدب بشكوى إلى مدير الإدارة وحُوِّلت الشكوى إلى الإدارة العامة، وتشكلت لجنة من النمور للنظر في الشكوى، وتمّ استدعاء الدب والأرنب للنظر في القضية.

طلبت اللجنة من الارنب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية. كل الوثائق تؤكد أن الارنب دب.

ثمّ طلبت اللجنة من الدب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية فكانت كل الوثائق تؤكد أنّ الدب ارنب!

فجاء قرار اللجنة بعدم إحداث أي تغيير لأن الأرنب دب والدب أرنب بكل المقاييس والدلائل.

لم يستأنف الدب قرار اللجنة ولم يعترض عليه.

وعندما سألوه عن سبب موافقته على القرار أجاب:

كيف أعترض على قرار لجنة "النمور" التي تشكلت من مجموعة من "الحمير" وكل أوراقهم تقول إنهم نمور!!