احتجاجات في مينابوليس الأمريكية على مقتل رجل من أصول أفريقية

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة مينابوليس الأمريكية أمس احتجاجاً على مقتل مواطن أمريكي آخر من أصول أفريقية على يد الشرطة خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن المحتجين السلميين تجمعوا عند مقر الحكومة في مينابوليس أكبر مدن مينيسوتا ورددوا شعار “لا عدالة لا سلام” كما رفعوا لافتات تطالب بتحقيق العدالة للضحية أمير لوك البالغ من العمر ‏22 عاماً الذي قتل برصاص الشرطة وهو جالس في منزله.

‏ وتظهر العديد من الجرائم التي ارتكبها عناصر وضباط من الشرطة الأمريكية بحق الأمريكيين من أصول أفريقية أو من أقليات عرقية استشراء العنصرية ومشاعر العداء للأقليات و مفهوم “تفوق العرق الأبيض” في الولايات المتحدة.

وكان أبرز مثال على ذلك مقتل جورج فلويد في أيار من عام 2020 وهو يستغيث تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ظل ضاغطاً على عنقه حتى الموت في مينيسوتا و اشعلت الجريمة مظاهرات واسعة في انحاء البلاد .‏

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حينها تعليقاً على الجريمة “إنها تأسف لهذا الحادث الأخير الذي جاء في سلسلة طويلة من جرائم القتل لأفارقة أمريكيين عزل ارتكبها رجال الشرطة الأمريكيون”.