بريطانية مصابة بمتلازمة داون تقتحم عالم الأزياء

بدأت العديد من بيوت الأزياء خلال السنوات الماضية تستعين بعارضي أزياء من ذوي الهمم، الذين أثبتوا جدارة في هذا المجال مثل بيث ماثيوز، البالغة من العمر 22 عاماً، من سوانزي بويلز، وهي فتاة من أصحاب متلازمة داون، نجحت في توقيع عقد مع وكالة عرض أزياء كبرى، وهي Zebedee، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بدأت بيث عملها في مجال عرض الأزياء عندما بدأت عائلتها تلاحظ موهبتها في هذا المجال، وبدأت في البحث لها عن فرصة لها لتستطيع إثبات موهبتها، وقالت والدة بيث : “أنا مسرورة جداً لأن ابنتي ستكون جزءاَ من عالم عارضات الأزياء، عندما ولدت بيث كانت تجربة سلبية؛ لأنه كان دائماً يقال لنا إن حياتها ستكون صعبة للغاية، لكن بيث كانت تقول إن العكس هو الصحيح”

وأضافت: “أعتقد أننا مررنا بلحظات مثل أي آباء لديهم طفل صغير، لكن بشكل عام تجاوزت بيث التوقعات، دائماً لم نضع أي حواجز أمام تعلمها ويمكنك رؤيتها اليوم، لقد تحولت للتو إلى سيدة شابة رائعة”.