المسائل الأمنية تهدد الرحلات «الإسرائيلية» إلى الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال قد تعلن قريباً عن تعليق رحلات الطيران المدني إلى الإمارات ، بسبب خلاف بين الجانبين بخصوص مسائل أمنية.

وأكد موقع والاه العبري بأن هناك مخاوف من أن يتم تعليق رحلات شركات الطيران «الإسرائيلية» إلى دبي في الأيام القليلة القامة، بسبب الخلاف الذي برز بين جهاز الأمن العام “الشاباك” وأجهزة الأمن في دبي بشأن ضمان أمن هذه الرحلات.

ونقل الموقع عن “الشاباك” إعلانه أن تسيير شركات الطيران رحلات من وإلى دبي «كان ممكناً حتى الآن بسبب اتفاقات تم التوصل إليها بين الجهات الأمنية من الجانبين»، لكن «خلافات على المستوى الأمني» برزت في الآونة الأخيرة بين الجانبين تحول دون تطبيق الجهات الأمنية «الإسرائيلية» مسؤولياتها في ضمان أمن الرحلات الجوية.

وأكد “الشاباك”، وفقا للموقع، أن جهوداً تبذل حالياً بغية تسوية الخلافات مع سلطات دبي والتوصل إلى اتفاق سيتيح إدراك الجانب الإماراتي مسؤولية أجهزة الأمن الصهيونية عن ضمان أمن رحلات الطيران الجوية، مشدداً على أن الخلاف يتعلق بالمعايير الأمنية المتبعة في مطار دبي ولا علاقة لها بالبعد السياسي الإقليمي.

وأشار الموقع إلى أن “الشاباك” ومكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزارتي الخارجية والنقل تجري اتصالات مع الحكومة الإماراتية في مسعى لحل المسألة، مضيفة أن الشركات «الإسرائيلية» التي تسير رحلات الطيران إلى دبي قد تسلمت معطيات محدثة بشأن الموضوع.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة الخارجية الصهيونية وصفهم هذه المسألة بأنها «فنية» وسيتم حلها حسب تقديراتها في الأيام القليلة القادمة.

غير أن مسؤولين «إسرائيليين» رفيعي المستوى أكدوا، وفقاً للموقع، أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة سيؤدي إلى تعليق رحلات الشركات الصهيونية إلى دبي اعتباراً من الثلاثاء القادم الثامن من شباط، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في المقابل إلى تعليق رحلات شركتي “فلاي دبي” والخطوط الجوية الإماراتية إلى الكيان.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة الهجمات التي تعرضت لها الإمارات في الآونة الأخيرة من الخارج، لاسيما من قبل جماعة الحوثيين اليمنية.