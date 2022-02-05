تحذير من الصقيع والضباب في المرتفعات الجبلية

قالت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، إن سورية تتأثر بامتداد منخفض جوي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وأشارت الأرصاد في توقعاتها أن الجو سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويحذر ليلاً من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الشمالية والوسطى الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً يبقى الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.