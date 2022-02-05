سبع ميداليات لسورية في كأس العرب للتايكواندو

05-02-2022

سبع ميداليات لسورية في كأس العرب للتايكواندو

حقق المنتخب الوطني للتايكواندو سبع ميداليات متنوعة في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الإمارات بمشاركة 17 دولة عربية يمثلهم 950 لاعباً ولاعبة.

ففي فئة الناشئات حققت نبال الدواليب ميدالية برونزية ومثلها لمحمد البعلي بفئة الناشئين.

وبفئة الشابات أحرزت ميس الاعلاف ميدالية فضية وآية مبارك وروز الإبراهيم برونزيتين بينما في فئة السيدات حصلت أليسار الياس وآية الجراحي على برونزيتين.

يشار إلى أن كلاً من اللاعبين واللاعبات أحمد صياد وأنس سكر وجنى صيداوي ووعد عوض وشمس أحمد قدموا مستوى جيداً وخرجوا من الدور ربع النهائي المؤهل للحصول على إحدى الميداليات.

الجدير ذكره أن بعثة المنتخب ستشارك لاحقاً في بطولة الفجيرة الدولية إلى جانب 59 دولة يمثلها 1600 لاعب ولاعبة من مختلف القارات.

سانا

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