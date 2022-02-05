اعترافات مروّج مخدرات بعد قتله شرطيا في سبينة

عرضت وزارة الداخلية السورية اعترافات مروّج المخدرات الذي تسبب باستشهاد العنصر "يامن إسبر" أثناء مداهمة منزله من قبل عناصر فرع مكافحة المخدرات في منطقة سبينة بريف دمشق



ونشرت الداخلية مقطع فيديو، تظهر فيه زوجة المروّج المدعوة "أمل"، التي قالت إنها أخبرت زوجها بقدوم دورية الأمن إلى البناية، مضيفة أنه قام بحمل السـلاح، واشتبك مع عناصر الدورية نارياً، وهي قامت في تلك اللحظات برمي المخدرات من نافذة غرفة النوم.

بدوره، اعترف المروّج بإطلاق النار على عناصر الدورية أثناء مداهمة منزله، وقيامه بتجارة المواد المخدرة "الحشيش"، وأضاف أنه سلّم نفسه بعد نفاذ ذخيرته، حيث تمّ إلقاء القبض عليه.

وعرضت صفحة الداخلية مشاهداً لباب المنزل، وعليه آثار الاشتباك بين عناصر الدورية والمروّج، مشيرة إلى جريمة القتل التي ذهب ضحيتها أحد عناصر فرع مكافحة المخـدرات "يامن إسبر"، إضافة إلى إصابة عنصر آخر يدعى "حمزة هاني الغزالي".

وكانت وزارة الداخلية نعت في الأول من شهر شباط الجاري أحد عناصرها، وأعلنت عن إصابة عنصر آخر أثناء قيامهم بإلقاء القبض على مروجي المواد المخدرة في محلتي القدم والسبينة.