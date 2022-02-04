مشاجرة بين حدثين تؤدي لمقتل أحدهما في جرمانا

كشفت وزارة الداخلية عن وقوع جريمة قـ.ـتل راح ضحيتها حدث إثر طعـنه بسـكين من قبل حدث آخر خلال شجار بينهما في جرمانا.

وبينت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه أخبرت شرطة ناحية جرمانا من قبل مشفى الراضي" بدخول الحدث "علي - ص" إلى المشفى مفارقاً الحياة نتيجة طـ. ـعنة بسكين في العنق.

وبالتحقيقات الأولية تبين أن الجـاني يدعى "فهدم" وهو أيضاً حدث واستطاعت شرطة ناحية جرمانا تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه خلال عدة ساعات وإحضاره إلى مركز الناحية.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتـ. ـل الحدث علي وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما وتشاجرهما عدة مرات حيث قام أثناء تشاجرهما بسحب سـكين "موس كباس" وطعنه في رقبته ثم لاذ بالفرار حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطة ناحية جرمانا.

ما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.