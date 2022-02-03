عرنوس يستقبل وزير الموارد المائية العراقي

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم وزير الموارد المائية العراقي المهندس مهدي رشيد الحمداني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء آليات التعاون بين البلدين ولا سيما في مجالات المياه والموارد المائية وأهمية التنسيق المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية في نهري دجلة والفرات وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية والعراق ويسهم بتعزيز الأمن المائي فيهما وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية بالمنطقة.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي وتبسيط إجراءات النقل البري والشحن عبر المنافذ الحدودية وتعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتنظيم المزيد من المعارض التخصصية التي تروج لمنتجات البلدين.

من جانبه لفت الوزير العراقي إلى أهمية التعاون المستمر بين العراق وسورية في شتى المجالات وخصوصاً مجال المياه والموارد المائية لضمان حقوقهما والحرص على مشاركة سورية في مؤتمر المياه الذي سيعقد في بغداد الشهر القادم مبديا استعداد بلاده لتذليل أي عقبات تعترض تطوير علاقات التعاون بين البلدين وبما يحقق الفائدة المشتركة.

حضر اللقاء وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قوات الاحتلال قامت بتدمير مروحية شاركت في العملية بعدما “عانت من مشكلة ميكانيكية واضطرت للهبوط” حسب روايتها.