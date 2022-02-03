ماكرون وبايدن يبحثان طرق الرد على روسيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، تنسيق الجهود الدبلوماسية تجاه روسيا في حال غزت أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن ماكرون وبايدن "أكدا على دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

كما استعرض الرئيسان "التنسيق المستمر بينهما على صعيدي الدبلوماسية والاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية تكون سريعة وقاسية على روسيا في حال غزوها أوكرانيا"، وفق ما أورد البيان.

وأضاف: "اتفق الرئيس بايدن والرئيس ماكرون على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء في حلف الناتو والشركاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص نهجنا المنسق والشامل لإدارة هذه المسائل".

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق الأربعاء أنّه لا يستبعد التوجّه إلى موسكو في محاولة لإيجاد حلّ دبلوماسي لأزمة أوكرانيا.