البرلمان يسائل فراس معلا

حضر رئيس الاتحاد الرياضي العام “فراس معلا” اأمس الأربعاء اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب السوري والتي يرأسها النائب “مصطفى خير بك”.

وقالت الصفحة الرسمية للمجلس أن أعضاء اللجنة دعوا إلى تصويب العمل الرياضي والاهتمام بالكوادر الرياضية في كافة المجالات والاستفادة من الأخطاء الماضية مطالبين بزيادة المخصصات المالية للمحافظات وترميم المنشآت الرياضية.

وتساءل النواب عن خطة الاتحاد الرياضي للنهوض بالرياضة السورية في كافة مجالاتها الجماعية والفردية، مستعرضين واقع كرة القدم وما آلت إليه بعد خروج المنتخب السوري من تصفيات كأس العالم.

وشدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من الشغب الجماهيري في الملاعب وضرورة معالجة تلك الحالات ومعاقبة المتسببين بها.

بدوره قال “معلا” أن العمل جارٍ بوتيرة عالية لترميم الصالات والملاعب بالإمكانيات المتاحة خاصة المنشآت التي تنتظرها استحقاقات قريبة وفق حديثه.

وأشار “معلا” إلى أحداث الشغب التي شهدتها بعض الملاعب مؤخراً مبيناً أنها خطرة وتسيء للرياضة السورية وتستدعي تعاوناً بين الاتحاد وإدارات الأندية وكافة الجهات لمكافحتها من خلال التوعية والتثقيف إضافة إلى الإجراءات الحازمة.

كما كشف أن الاتحاد يولي أهمية خاصة ودعم غير محدود لكافة الرياضات وخاصة الفردية من خلال تأمين مالي وفني من مدربين ومعدات ومعسكرات تدريبية.

وبالنسبة لواقع كرة القدم السورية قال “معلا” أن الاتحاد يعمل على دعم خطط اتحاد الكرة حيث يملك الاستقلالية الكاملة بحسب القوانين الدولية والمحلية، وأشار إلى أنه لا يحق للاتحاد العام وضع كوادر فنية للمنتخب كونها مناطة لاتحاد الكرة، وكشف عن موعد انتخابات اتحاد كرة القدم حيث ستجرى بعد شهرين من الآن.