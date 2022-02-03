طفل يتصل بشرطة دبي لسبب غريب

03-02-2022

طفل يتصل بشرطة دبي لسبب غريب

تلقت شرطة دبي مكالمة هاتفية طريفة من أحد الأطفال بسبب تأخر والدته عن العودة إلى المنزل وعدم قدرته على التواصل معها.

 وقال الرقيب إسماعيل السعدي من متلقي البلاغات في شرطة دبي، إن طفلاً اتصل بغرفة العمليات يفيد بأنه وحده بالمنزل ويعرب عن قلقه بسبب تأخر والدته في العودة إليه، وأنه لا يملك رصيداً كافياً ليهاتفها، ويطلب مساعدة شرطة دبي للاتصال بوالدته والاطمئنان عليها، وعلى الفور تم الاتصال بوالدته والتي قامت بدورها بالاتصال بابنها والاطمئنان عليه،.

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