حالة الطقس ٣/٢/٢٠٢٢

توقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون: "طقس الخميس غائماً جزئياً بشكلٍ عام، يتحوّل إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مُهيّأة لهطل زخات من المطر، ويمتد الهطل تدريجيّاً ليشمل أغلب المناطق ليلاً".

وأضافت المديرية: "الهطولات الثلجية حاضرة على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبّات نشطة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج".

وحول طقس الجمعة، ذكرت المديرية في تقريرها: "يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر".

وتابعت المديرية: "يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا في المناطق الساحلية والجنوبية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج".

يُذكر أنه قبل يومين انتهت "أربعينية الشتاء" وبدأت "الخمسينية" مع أول سعوداتها "سعد دبح" والذي يستمر لمدة 12.5 يوم، وسمّي كذلك كناية عن البرد الشديد الذي يحدث خلال فترته، ويعبّر عنه بالأمثال الشعبية "سعد دبح كلبه ما نبح، وفلاحه ما فلح، وراعيه ما سرح".