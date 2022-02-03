أسر الشهداء والجرحى الحاصلين على سجل تجاري غير مستبعدين من الدعم

أكد مجلس الوزراء أن أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف والجرحى حاملي بطاقة جريح الوطن الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير ومتناهي الصغر غير مستبعدين من الدعم الحكومي.

وبدأ الثلاثاء، العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.

ودعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأربعاء، المستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة لمراجعة السجل التجاري في مديرياتها لشطب سجلاتهم وإعادتهم إلى الدعم.