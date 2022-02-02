نقيب الأطباء: لم نرسل بعد البيانات للحكومة

في وقت أكد فيه نقيب الأطباء غسان فندي أن النقابة لم ترسل بعد البيانات الخاصة للأطباء الذين مضى أكثر من عشر سنوات على ممارستهم للمهنة، وأن العمل يتم لجمع البيانات لتقديمها للحكومة، كشف نقيب المهندسين غياث القطيني أنه من المتوقع استبعاد بعض أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من عشر سنوات من الدعم.

و أكد القطيني أن القسم الأكبر من المهندسين لن يتم استبعادهم من الدعم باعتبار أن قسماً كبيراً منهم موظفون في مؤسسات الدولة.

من جهته أعرب فندي عن تأييده أن يرفع الدعم عن المقتدر الذي لا يحتاجه وتوجيهه للأشخاص الذين هم بحاجة له.

واعتبر عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب صفوان قربي أنه من الخطأ ربط الشهادة العلمية بموضوع الاستبعاد من الدعم، موضحاً أن هناك أطباء مارسوا المهنة أكثر من عشر سنوات إلا أنهم متعبون اقتصادياً ومراهقون على حين أنه في الوقت ذاته هناك أطباء لم يمض ممارستهم للمهنة إلا وقت قصر جداً وهم خريجون جدد إلا أنهم من الأثرياء وأولاد محدثي نعمة.

و شدد قربي على ضرورة أن يكون معيار الاستبعاد من الدعم ما يملكه الشخص من أموال وعقارات وليس ما يملكه من شهادات علمية حتى لا يشعر الحاصل على الشهادة العلمية أن هذه الشهادة عبءٌ عليه ويشعر بأنه يعاني اقتصادياً لمجرد أنه وصل إلى مستوى علمي معين، مشيراً إلى أنه لا يؤيد إدخال هذه الشرائح العلمية في مسألة الجدل حول من يستحق الدعم من عدمه.

وأكد قربي أن النقابة ارسلت بيانات الأطباء الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من عشر سنوات من دون أن تبدي أي رأي في الموضوع باعتبار أن هذا القرار يعود للحكومة وهي مسؤولة عن هذا القرار وواجب النقابة هو التنفيذ فقط، مضيفاً: منظورنا للدعم ليس بالمنظور الذي تراه الحكومة.

وأشار قربي إلى أن النقابة ليست جزءاً من القرار الذي سوف تتخذه الحكومة حول استبعاد شريحة من الأطباء عن الدعم ولسنا مسوؤلين عنه ولا نتبنى هذا الطرح لأنه قرار حكومي وفق رؤيتها وهذا الطرح له وعليه، مؤكداً أن النقابة قدمت قاعدة البيانات التي طلب منها فقط من دون إبداء أي رأي في هذا الموضوع.

من جهته أكد عضو في مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي أن النقابة قدمت البيانات الخاصة بالصيادلة الذين تجاوزا عشر سنوات في ممارستهم للمهنة، مقدراً نسبتهم بحوالى 70 بالمئة من مجمل عدد الصيادلة.

و أوضح وضيحي أن قرار الاستبعاد من الدعم بالنسبة للصيادلة يعود للحكومة وأن النقابة ليست معنية في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن دورها اقتصر على تقديم البيانات عن الصيادلة الذين مضى أكثر من عشر سنوات في ممارستهم للمهنة.



الوطن