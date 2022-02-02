"إسرائيل" مستعدة لبيع الإمارات نظام القبة الحديدية

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية "مستعدة" لبيع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" إلى الإمارات، من أجل المساعدة في صد هجمات الحوثيين المتتالية ضدها.

وعلى الرغم من أن الإمارات تتمتع بنظام دفاعي متنوع ومتطور، وفق مسؤولين وخبراء، فإنها أعلنت رغبتها في تعزيز إمكاناتها الدفاعية.

ونقل موقع "فوربس" تقارير عن سعي الإمارات للحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها، وآخرها الهجوم الذي وقع أثناء زيارة لرئيس الاحتلال إسحق هرتسوخ، الأحد الماضي.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن تقريراً للقناة الـ13 الإسرائيلية أشار إلى أن هناك "مباحثات جارية لبيع عدد من أنظمة التسليح للإمارات، التي يمكنها التحذير من الصواريخ واعتراضها"، وذكر أن بيع نظام "القبة الحديدية" للإمارات قد يمثل "بدايات نظام دفاع إقليمي من شأنه أن يساعد في إعطاء إسرائيل تحذيراً مسبقاً من أي هجوم محتمل من جانب طهران".

لكن التقرير أكد أن "إسرائيل" لم تتخذ قراراً بعد بشأن بيع هذا النظام إلى الإمارات أو السعودية رداً على تقارير سابقة بهذا الشأن.