بعد العدوان على سوريا.. شكوى من لبنان إلى مجلس الأمن!

طلب رئيس لبنان ، ميشال عون، من وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، «إدانة الخرق “الإسرائيلي” وتقديم شكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص».

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بياناً أعلنت فيه أنه «بتاريخ اليوم، الساعة 3:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولاً حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3:10 من فوق البحر قبالة خلدة»، لافتة إلى أنه «تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».

وفي وقتٍ سابق أكد مصدر عسكري سوري أنه وحوالي الساعة 3،05 من فجر اليوم، «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق»، وتابع البيان بأو وسائط الدفاع الجوي السوري «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية».