مباحثات بين سورية والباراغواي لتعزيز العلاقات الثنائية

30-01-2022

مباحثات بين سورية والباراغواي لتعزيز العلاقات الثنائية

مباحثات بين سورية والباراغواي لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد اليوم مع أوسفالدو فيسيوس سفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء حرص سورية على تطوير العلاقات الثنائية مع الباراغواي ودول أمريكا اللاتينية في كل المجالات مشيراً إلى التحديات والتهديدات التي واجهت سورية خلال الأعوام الماضية وفي مقدمتها الإرهاب والوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على جزء من الأراضي السورية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الوزير المقداد إلى الكوارث الاقتصادية التي تتسبب بها الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري وخاصة على الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجاً.

ونوه الوزير المقداد بمواقف رئيس الباراغواي ماريو عبده بينتز بإطلاق علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

من جانبه أعرب السفير فيسيوس عن تطلع ورغبة شعب وقيادة الباراغواي بتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية ودفعها إلى الأمام على كل المستويات السياسية والاقتصادية مشيراً إلى ما لاحظه خلال زيارته من استقرار للأوضاع في سورية ومؤشرات انتصارها على الإرهاب.

 سانا

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