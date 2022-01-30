لبنان يرد رسمياً على المقترحات الخليجية

توجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى الكويت للرد على قائمة الاقتراحات السياسية التي قدمتها دول الخليج للبنان لإنهاء الجمود بين الجانبين.



ومن المقرر أن يحضر بو حبيب اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت يوم غد الأحد، وأن يسلم نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح ردوداً رسمية على اقتراحات دول الخليج التي سلّمها الصباح شخصياً في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتضمنت قائمة الاقتراحات التي تداولها الإعلام اللبناني «تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي إلى نزع سلاح الميليشيات كافة في لبنان»، كما تدعو «إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات كبرى لمكافحة الفساد ووقف جميع الهجمات اللفظية أو الفعلية على دول الخليج».

وكان الوزير اللبناني قال قبيل مغادرته لبنان إنه ذاهب إلى الكويت للحوار، وليس لتسليم سلاح المقاومة، وأضاف أن المقاومة لبنانية ولا تهيمن على سياسة لبنان، وأنه «سيكون هناك رد يرضينا ويرضيهم، ونحن يهمنا وحدة لبنان والاستقرار».



ووصلت العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى أدنى مستوياتها أواخر العام الماضي، عندما انتقد وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي الحرب التي تقودها السعودية ضد حركة «أنص ار الله» في اليمن.