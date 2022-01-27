موجة سخرية لقرار ألمانيا إرسال 5 آلاف خوذة لأوكرانيا

رغم تصاعد الحديث عن هجوم عسكري روسي محتمل ضد الجمهورية السوفييتية السابقة.

تلقّت برلين على وجه التحديد، انتقادات شديدة من جانب أوكرانيا، نتيجة رفضها تسليم كييف أسلحة حتى الدفاعية منها، على خلاف ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وإلى جانب الانتقادات، أثارت الخطوة الألمانية موجة من السخرية، حيث وصف رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، العرض الألماني بأنه "مزحة"، وسأل عما إذا كانت "الوسائد" هي التالية.

من جانبه، المستشار الألماني "أولاف شولتس" برر رفض بلاده تسليم أسلحة لأوكرانيا، بأنه موقف مبدئي ينبع من التطورات التي حدثت آخر عشر سنوات، ومن مسؤولية بلاده التاريخية خلال الحرب العالمية الثانية.