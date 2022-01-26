فرنسا أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

26-01-2022

فرنسا أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز النصف مليون.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حالياً في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ تشرين الثاني 2020.

وتوفي نحو 364 شخصاً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489

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