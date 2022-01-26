أمريكا تهدد بيلاروس إذا تورطت في غزو أوكرانيا

هددت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، بيلاروس برد حاسم وسريع، إذا شاركت مينسك جنباً إلى جنب مع روسيا في غزو أوكرانيا.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية والذي قال: "تماماً كما أوضحنا لروسيا بشأن التكاليف الباهظة التي ستقع عليها في حالة المضي قدماً (غزو أوكرانيا)، فقد أوضحنا أيضاً لبيلاروس في الأيام الأخيرة أنه إذا سمحت باستخدام أراضيها لشن هجوم على أوكرانيا ستواجه استجابة سريعة وحاسمة من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

ومع تصاعد التوتر بين روسيا الدول الغربية وأوكرانيا، من المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية في الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس في شباط المقبل.